Грязный скандал вокруг известной актрисы заставил Шепелева признаться

Актрисе Наталье Лапиной предстоит ответить на обвинения двух своих возлюбленных – нынешнего и бывшего. Молодые любовники 55-летней артистки полагают, что та встречается с состоятельными бизнесменами за деньги. После долгих уговоров Наталья согласилась пройти проверку на детекторе лжи в студии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале.

"Я Наташу очень люблю. Но недавно была серьезная новость, что она оказывает интим-услуги богатым. Мне один товарищ, очень серьезный человек, ссылку скинул на сайт. Там я увидел Наташины фотографии",– пожаловался ведущему "На самом деле" возлюбленный Натальи Лапиной – Вячеслав Тухватшин.

По словам молодого мужчины, его подозрения усилились, когда Наталья начала приносить домой неприлично большие суммы денег. Обычно гонорары артистки в разы меньше. Более того, она стала пропадать на несколько дней, периодически игнорируя его звонки и сообщения.

В студии программы "На самом деле" появилась и сама Наталья Лапина. Артистка заявила, что не имеет отношения к странице, которая размещена от ее имени на сайте эскорт услуг. Все обвинения она назвала выдумкой.

"Этим фотографиям 20 лет. Я уверена, что это пранк. Мой бывший мне мстит", – оправдывалась Наталья.

После этого шоумен Дмитрий Шепелев попросил прямо в студии включить запись телефонного разговора Лапиной с неким мужчиной. На ней героиня сегодняшнего выпуска программы "На самом деле" якобы договаривается о приватной встрече с бизнесменом за деньги.

"Я просто пела для него на вечеринке. Вы не услышали там ничего сексуального. У меня есть райдер – то, на что я готова за эти деньги. Если меня просят надеть красное, я надену красное, но я не говорю про интимные услуги, я не говорю про секс", – продолжала оправдываться Наталья.

Артистка уверена – ее подставили. В этом звезда подозревает экс-возлюбленного Артема Аблажевича, которого она бросила год назад. Тогда Лапина выяснила, что ее молодой ухажер планировал жениться на ней ради американского гражданства.

На съемочную площадку ток-шоу "На самом деле" пригласили и самого Артема Аблажевича. Мужчину, как и других участников скандала, заставили пройти проверку на детекторе лжи. Исследование на полиграфе подтвердило опасения Натальи Лапиной. Экс-возлюбленный действительно причастен к ее появлению на сайте секс-услуг. Также именно Артем стоит за людьми, которые ранее похитили ее собаку и требовали за возвращение питомца десять тысяч долларов.

Что же касается компрометирующей женщину записи телефонного разговора, то тут помог разобраться Дмитрий Шепелев. Оказалось, ведущий ток-шоу "На самом деле" тоже как-то стал жертвой злоумышленников.

"Все произошедшее – это аудиомонтаж. Как человек, над которым таким же образом зло пошутили, могу рассказать, как это происходит. Записывается сначала один телефонный разговор, из которого потом нарезаются фразы, которые потом вставляются в другой разговор. В такой же грязной ситуации оказалась Наталья", – признался Шепелев.