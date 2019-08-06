"Ядерная бомба!": народ пустил слюни на соблазнительную Малиновскую

Модель позирует в черной кожаной лакированной куртке и таких же ботфортах на прозрачном каблуке. Кроме верхней одежды, на ней лишь мини-шортики. "Говорят, какие бабы такое и лето. P.S. Извините😂", – подписала фото популярная ведущая.
Поклонники заметно оживились, увидев соблазнительный кадр, сообщает Пятый канал. "Какая же ты классная! Но вот нет среди молодых замены тебе, нет. Ты всегда молодая и бомбическая. Нет тебе, Маня, равных!", "Идеальная фигура", "Шикарная!", "Как всегда, божественная, желанная и неповторимая!", "Осторожно! Ядерная бомба!", "Крошка на миллион", – не скрывали восторга фанаты.
"Все-таки у нее хороший вкус. Умеет она себя преподнести", – отметил пользователь Сети.
Некоторые отметили поразительное сходство знаменитости с американской киноактрисой и секс-символом 1950-х годов. "Мэрилин Монро!" – заявила подписчица.
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