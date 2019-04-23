Ведущая Маша Малиновская перестала быть похожей на себя

Маша Малиновская опубликовала свежие фото. Не все поклонники узнали гламурную блондинку.

Маша Малиновская была одной из самых привлекательных ведущих на отечественном телевидении. Яркая блондинка сводила с ума аудиторию смелым декольте и эротическим тембром голоса. Однако в какой-то момент гламурная красотка пропала.

Сейчас Машу можно увидеть и услышать в клубах, где она дает диджей-сеты. Малиновская путешествует по стране, радуя поклонников своей музыкой. Иногда снимается в телешоу. К примеру, не так давно в "Секрете на миллион" она пожаловалась на лишний вес.

Чтобы похудеть, Маша прибегала даже к сомнительным средствам. "Заказывала специальные тайские таблетки для похудения. Знаю, что это довольно опасно для здоровья, но готова пойти на риск. Я стресс всегда заедаю. Не могу отказаться от удовольствия попробовать что-то вкусное", – пояснила телеведущая.

Судя по последним фотографиям Маши Малиновской на ее странице в Instagram, проблемы с килограммами остались позади. Однако что-то случилось с лицом, подметили фанаты. Некоторые просто не узнали ее. "На себя не похожа", "Что с лицом?", "Фотошоп или пластика?" – недоумевают интернет-пользователи.