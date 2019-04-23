Ведущая Маша Малиновская перестала быть похожей на себя
Маша Малиновская была одной из самых привлекательных ведущих на отечественном телевидении. Яркая блондинка сводила с ума аудиторию смелым декольте и эротическим тембром голоса. Однако в какой-то момент гламурная красотка пропала.
Сейчас Машу можно увидеть и услышать в клубах, где она дает диджей-сеты. Малиновская путешествует по стране, радуя поклонников своей музыкой. Иногда снимается в телешоу. К примеру, не так давно в "Секрете на миллион" она пожаловалась на лишний вес.
Чтобы похудеть, Маша прибегала даже к сомнительным средствам. "Заказывала специальные тайские таблетки для похудения. Знаю, что это довольно опасно для здоровья, но готова пойти на риск. Я стресс всегда заедаю. Не могу отказаться от удовольствия попробовать что-то вкусное", – пояснила телеведущая.
Судя по последним фотографиям Маши Малиновской на ее странице в Instagram, проблемы с килограммами остались позади. Однако что-то случилось с лицом, подметили фанаты. Некоторые просто не узнали ее. "На себя не похожа", "Что с лицом?", "Фотошоп или пластика?" – недоумевают интернет-пользователи.
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