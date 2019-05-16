Оголившаяся Малиновская поддразнила пикантной фотосессией
На днях звезда приняла участие в пикантной фотосессии для мужского журнала. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети, подстегнув внимание пользователей парой фотографий со съемок.
Снимки взбудоражили воображение поклонников Малиновской и вызвали волну бурных реакций. И это понятно – Маша продемонстрировала не только идеальную физическую форму и сексуальные изгибы, но и смелость, ведь не каждая решится встать перед объективом фотокамеры без нижнего белья. Однако одежда на модели все же была. Малиновская отдала предпочтение черной куртке, которая была сексуально расстегнута в области груди, и ботфортам. А завершила образ фирменная пышная прическа.
А вот последняя фотография, выложенная Машей, вызвала сомнительные эмоции у фанатов. Дело в том, что на ней свет упал довольно неудачно, и из Маши Малиновской получился Сергей Зверев. Пользователи тут же отреагировали на такую игру теней комментариями. "Это же Зверев с голыми ногами", "Зверев, ты что это вырядился?"– писали некоторые подписчики Маши.
Тем не менее эта фотосессия все равно стала приятным сюрпризом для поклонников ведущей. В последнее время она не принимала участие в столь интригующих проектах.
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