Аппетитная Анфиса Чехова показала восхитительные формы

На снимках знаменитость позирует в темно-синем купальнике с бахромой. Она стоит под душем на фоне панорамных окон. "Good morning! Какое фото лучше?" – подписала серию кадров светская львица.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие восхищаются фигурой Чеховой и не скрывают этого. "Какая ты, Анфиска, классная! Знаешь, всегда хотела фигуру, как у тебя! Сейчас ты еще круче, молодец! Думаю, твоя фигура – эталон! Вот такая должна быть женщина!", "Душ со стеклянными стенами для того, чтоб в офисных зданиях напротив кипела работа!", "Вы, как всегда, бесподобны!", "На всех фото вы очаровательны", "Фото все замечательные", "Отличная форма!", "Шикарная фигура!" – засыпали телеведущую комплиментами обожатели.
"Нежность, красота женского тела, все прекрасно!" – отметила фанатка.
Многие вспомнили экс-супруга Чеховой. "Я не понимаю, как могут устоять перед такой красотой особи мужского пола", "Очень красивая! Дурак ваш бывший, такую шикарную девушку потерял!", "Что мужу не хватало, не пойму" – недоумевали пользователи Сети.
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