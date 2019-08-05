Дочь Началовой уезжает подальше от бабушки и деда

Знаменитый пиарщик Анна Исаева, работавшая с умершей в марте певицей, сделала важное заявление в Instagram. Она сообщила, что дочь Началовой Вера покидает своих родственников.

Исаева рассказала, что периодически общается с родителями Юлии Началовой – Таисией Николаевной и Виктором Васильевичем. По ее словам, 5 августа у них "специальный день, день сборов". Оказывается, они отправляют внучку отдохнуть к морю.

"Завтра наша Веруша улетает в Артек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – заявила "сестричка" Началовой. Анна Исаева объяснила, что весь июль дочь Началовой много занималась саморазвитием.

Так, девочка участвовала и побеждала во множестве конкурсов (музыкальных и литературных), занималась подготовкой к мюзиклу и рисовала. "Обо всем этом расскажу вам отдельно, осенью, так мы решили с Таисией Николаевной, покажем победы Верочки", – добавила знаменитый пиарщик, рассказывая о дочери Началовой.

И вот, после долгих трудов и занятий дочь Началовой летит в лагерь, о котором мечтают все дети. "Мои летние соседи, французы, отправили в Артек целый класс детей из парижской школы. Так что наш Артек котируется даже в Европе. А я тем временем решила показать вам счастливую семью Началовых на дне рождения Веры, когда ей исполнялось 3 или 4 годика я точно не помню", – написала в своем посте Анна Исаева. Она призналась, что эти фото являются для нее особыми. "Наши праздники! Всегда самые лучшие и веселые, наполненные радостью, смехом, взаимной любовью. Захотелось поделиться", - заключила помощница скончавшейся певицы.