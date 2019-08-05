"Вы посмотрите!": неадекватные "яжематери" затронули Кожевникову за живое

"Вы посмотрите, что у нас творится на детских площадках! И посмотрите, какое поколение выросло там. Например, "яжематери". Очень много сейчас у нас неадекватного. И мы это все понимаем", – рассудила артистка и многодетная мать Мария Кожевникова.
Знаменитость добавила, что нынешних детей кроме гаджетов ничего не интересует. Младшее поколение не имеет элементарных навыков общения, из-за чего испытывает большие психологические проблемы.
Марию Кожевникову эта ситуация затронула за живое, она предлагает вернуть "идеологию". "Не предлагаю какого-то Советского Союза, но найти вот эти точки соприкосновения сейчас у детей. Их надо находить, и обязательно", – пояснила свою мысль знаменитость.
Артистка считает, что государство должно помочь с воспитанием подрастающих граждан. Современных детей надо социализировать, например, через доступный спорт.
"Спорт стал стоить больших денег, – отметила актриса, напомнив, что у нас более 20 миллионов жителей страны живут за чертой бедности. – Что этим детям делать?"
Знаменитость привела в пример собственного отца, говоря о том, что ранее многие хоккеисты из достаточно бедных семей могли вырваться. "А сейчас, чтобы играть в хоккей, нужны огромные деньги. Форма, клюшки, и так далее, и за секцию заплатить", – цитирует Марию Кожевникову "Царьград". То же, по словам артистки, касается и творческого развития молодежи.
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