Молодая жена Цекало откровенно о своей беременности

В марте Александр Цекало и казахстанская красавица Дарина Эрвин оформили отношения в Америке. Говорят, пара сочеталась браком в узком кругу друзей и знакомых. Спустя несколько недель они отправились в свадебное путешествие, на которое, по некоторым данным, влюбленный Цекало потратил внушительную сумму.
А теперь появилась информация, будто Александра и Дарину видели в клиническом госпитале "Лапино". Он считается элитным роддомом, который часто выбирают отечественные знаменитости в качестве места появления на свет своих детей. Однако тогда было неизвестно, беременна Дарина или речь шла только о планировании.
Теперь же супруга продюсера прокомментировала информацию. В Instagram Дарина Эрвин опубликовала картинку УЗИ-снимка, на котором вместо эмбриона изображен гамбургер. В подписи девушка указала, что они хорошенько повеселились от фейковых новостей. "Спасибо, ребята", – написала Дарина Эрвин. Публикация была в ее Stories, сейчас она уже недоступна, но издание "Вокруг ТВ" успело зафиксировать изображение.
Блогер Лена Миро крайне скептично относится к этому союзу. Она уверена, что новая супруга продюсера ждет его смерти. Мол, Дарина Эрвин положила глаз на имущество Александра Цекало. "Ее цель понятна. Цекало как-нибудь помрет от инсульта во время соития, а у Сапаровой (настоящая фамилия Дарины. – Прим. ред.) останется все его состояние. Главное – не тянуть и истощить старичка быстренько до смерти, чтобы остаться еще молодой вдовой, полной жизни", – язвительно отметила Миро в "Живом журнале".
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