Александр Цекало стремительно теряет вес

Александр Цекало недавно женился в четвертый раз. Новая избранница очень сильно мотивирует продюсера становиться лучше с каждым днем.

На данный момент знаменитость потерял уже 10 килограммов лишнего веса. И, судя по всему, не собирается на этом останавливаться.

После свадьбы звезда начала активно сгонять лишний вес. Актер начал ходить в спортзал и правильно питаться. Лишь на дне рождения возлюбленной Дарины он позволил себе съесть кусочек торта.

Друзья Цекало рассказывают, что с этой женщиной Александр изменился до неузнаваемости. Все отмечают его внешние преображения. Они считают, что именно молодая супруга мотивирует его на это.

"Думаю, на текущих результатах он не остановится и полностью избавится от лишнего веса!", – заявил инсайдер.

Напомним, недавно новоиспеченной жене Цекало исполнилось 28 лет. Она отпраздновала его в скромном итальянском ресторанчике Голливуда в кругу близких друзей. Как писали ранее "Дни.ру", продюсер не мог налюбоваться на возлюбленную, ласкал ее и периодически осыпал поцелуями прямо за столом.