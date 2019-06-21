Молодая жена показала интимное фото Цекало
Молодая супруга продюсера обнародовала совместное с ним фото, а также кадр, где шоумен запечатлен в океане. "Кое-кто явно ненавидит океан", – приводит подпись к публикации Дарины Эрвин "Вокруг ТВ".
На фото Александр Цекало выглядит очень счастливым. По всему видно, что артист безумно влюблен в свою молодую жену. Кстати, он этого и не скрывает. Продюсер ранее сравнил свое чувство к супруге с наркотической зависимостью. "Любовь важнее всего. Вообще важнее всего. Важнее работы… Это же как наркотик… Любовь все меняет… Я очень люблю Дарину", – делился он.
Сама же супруга Александра Цекало не спешит с комментариями их отношений. Интервью девушка не дает, зато регулярно размещает романтичные снимки с продюсером в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, Дарина Эрвин стала четвертой женой Александра Цекало. Закрытая свадебная церемония состоялась в начале марта в Беверли-Хиллз в присутствии самых близких паре людей. Свадебное путешествие обошлось Александру Цекало минимум в 760 тысяч рублей.
Как писали "Дни.ру", жена Александра Цекало показала, как занимается творчеством. В соцсетях она опубликовала снимок, на котором запечатлена перед холстом в одних джинсах. "Когда я создаю искусство, у меня нет ни правил, ни методов..." – отметила Дарина Эрвин.
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