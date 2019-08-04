Осталась без приглашения: Миддлтон пропустит 38-летие Маркл

Анонимный информатор, близкий к монаршему двору, рассказал журналистам, что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям на празднике родственницы не появятся. Всему виной напряженные отношения, которые сложились внутри "великолепной четверки".
Поговаривают, мол, герцог и герцогиня Кембриджские недолюбливают Маркл. Кейт и Уильям стараются лишний раз не пересекаться с Меган. Оба семейства разграничили свои домовладения и обязанности в благотворительной деятельности.
"Маловероятно, что Кембриджские будут приглашены на праздник по случаю 38-летия Меган в воскресенье", – отмечает источник.
В защиту Меган Маркл отметим, что в январе этого года, когда герцогиня Кембриджская праздновала 37-летие, герцогиня Сассекская тоже не дождалась приглашения. Вечеринка проходила в Энмер Холле рядом с поместьем Сандрингем, принц Гарри и Меган Маркл среди гостей замечены не были, сообщает The DailyExpress.
Добавим, Меган Маркл и принц Гарри на этот раз решили устроить скромный праздник. Чета все еще не отошла от скандала, который разгорелся после того, как герцогиня Сассекская устроила роскошную вечеринку в честь тогда еще неродившегося малыша. Тогда беби-шауэр обошелся 300 тысяч фунтов стерлингов.
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