"Снова замуж": 50-летняя Бондарчук показала помолвочное кольцо

В личном Instagram знаменитость опубликовала забавную видеозапись. На ней Светлана Бондарчук распекает своего возлюбленного – директора проектов студии дизайна Сергея Харченко.
"Ты себе взял арбуз, а мне десерт, который я не люблю. Ты для чего это делаешь, Сережа? Ты хочешь, чтобы я была толстая?" – с улыбкой говорит избраннику Светлана Бондарчук.
Однако, поклонники обратили внимание на кольцо на безымянном пальце правой руки светской львицы. Многие решили, что внушительных размеров украшение – помолвочное. Мол, Светлана и Сергей обручились и скоро объявят о свадьбе.
"Не можем не заметить булыжник на безымянном пальчике Светланы... Неужели снова замуж?" – рассуждают авторы Telegram-канала "Только никому...".
К слову, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко слухи о возможном бракосочетании не комментируют. Парочка сейчас наслаждается отпуском. Влюбленные отдыхают в Турции, в пятизвездочном отеле.
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