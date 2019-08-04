"Утренний опохмел": облюбовавшая цистерну алкоголя Наташа Королева произвела фурор

На опубликованном в Instagram снимке Королева выглядит потрясающе. Сюжет забавного фото говорит о том, что Королева готова продавать пенный напиток всем желающим.
Также можно сказать, что у артистки прекрасное настроение. "После свадьбы Ани и Арсена! Утренний опохмел", – подписала публикацию звезда.
Несмотря на позитивное настроение снимка, Королева получила достаточно критики в свой адрес от подписчиков. Однако самые преданные полконники певицы отметили, что их кумиру не стоит реагировать на негатив, которого в Интернете всегда в избытке. "Молодец, прикол хороший! Не обращайте внимания на комментарии плохие, всегда будет зависть", – написал один из комментаторов.
Ранее Наташа Королева опубликовала в Instagram новый пост. В кадре исполнительница позирует в кислотно-зеленом мини-платье тривиального фасона. "Женщина "Скат"!", – подписала солнечный снимок знаменитость.
Многие не оценили амплуа Королевой. "Противня бабища!", "Женщина – черте что!", "Похоже на лицо гуманоида!", – критиковали злопыхатели.
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