Наташа Королева "засветила" грудь перед статным казахом

В кадре певица улыбается во весь рот, стоя в обнимку с мужчиной. На артистке – желтый сарафан, который практически не прикрывает ее грудь.
Как оказалось, звезда позирует со своим близким другом, казахским музыкантом Беркутом, настоящее имя которого Айбек Сейтов. Снимок сделан в его родном городе Алма-Ате.
"Беркут, дорогой мой друг!!! @berkut_qazaqstan_Поздравляю с Днюхой !! Что бы все желания и мечты обязательно исполнились, что бы детки радовали а красавица жена @aisha_vee любила и боготворила !!! С уважением НК (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Королева.
Музыкант моментально ответил певице. Судя по всему, ему очень приятно внимание супруги Тарзана.
"Спасибо большое за поздравления! Вы простая, за это Вас и любит народ! Оставайтесь всегда такой же общительной, простой и любимой всеми!" – поблагодарил именинник.
Поклонники первым делом отметили его внешность. "Какой красивый и колоритный казах!" – высказалась подписчица.
Королеву тоже не обделили комплиментами. "Наташенька – шикарная, без понтов и пафоса, настоящая, искренняя и очень красивая женщина!", "Я Вас обожаю! Каждый день пою Ваши песни! Вы потрясающая!" – признались фанаты.
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