Стринги и шуба: Мороз отреагировала смелыми фото на известие о свадьбе Богомолова

Артистка позировала в стрингах, шубе леопардовой расцветки и в черных туфлях на высоком каблуке. Звезда стоит около стола, выгнувшись назад и опираясь на него руками. Эпатажный образ прекрасно подчеркнул стройную фигуру Дарьи Мороз, ее длинные ноги и плоский живот.
Пикантный снимок разделил фоловеров актрисы на два лагеря. Одним рассыпались в комплиментах знаменитости, а диругие назвали ее вульгарной. Также поклонники заметили, что фото появилось после любовного признания и объявления о свадьбе ее бывшему мужа, режиссера Константина Богомолова к Ксении Собчак. Многие посчитали, что публикация была назло экс-супругу.
Вскоре Дарья Мороз решила добавить дров в огонь и разместила еще один необычный снимок. На нем она предстала с ярким, манящим макияжем. Красная помада, маникюр в то ни черные стрелки на веках сделали из звезды экрана роковую загадочную красотку.
"Мы еще от шубы не отошли, а тут такое… Леди Совершенство", "Даш, это уже перебор! Тебя штрафовать надо за превышение допустимой Красоты!", "Красота и изюминкой", "Очень круто!" – высказались подписчики Дарьи Мороз. Нашлись и те, кому новый имидж звезды пришелся не по душе. Они отметили, что куда лучше – натуральная красота.
Напомним, Дарья Мороз и Константин Богомолова расстались не так давно. А несколько дней назад режиссер впервые публично признался в любви новой избраннице. Планируется, что они с Ксенией Собчак съиграют свадьбу в сентябре этого года.
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