Богомолов заигрывает с бывшей женой

Константин Богомолов никак не порвет с бывшей женой. Возможно, виной тому его сериал "Содержанки", в котором Дарья Мороз исполнила главную роль. На фотографиях в микроблогах бывшие супруги очень похожи.

Интересную деталь подметил Telegram-канал "Антиглянец", опубликовав коллаж из недавних снимков Константина Богомолова и Дарьи Мороз. Если бы не щетина на лице режиссера, можно было подумать, что на фотографиях один человек – настолько схожи образы экс-супругов. "Когда бывшие муж и жена – все равно одна сатана" – гласит подпись к посту.

В Сети и мире шоу-бизнеса активно обсуждается снятый Константином Богомоловым сериал "Содержанки". Дарья Мороз в нем исполнила главную роль. Образ жесткого следователя напоминает о себе и за кадром – актрисе пришлось постричься под ежик. А мрачное выражение лица и усталость в глазах делают Дарью еще больше похожей на Константина.

На премьере сериала, которая состоялась в начале марта, присутствовали и экс-супруга Константина Богомолова, и его новая пассия Ксения Собчак. Надо отметить, что зрители предвкушали скандал: режиссер обещал ленту, насыщенную сценами необузданного секса. Однако реальность разочаровала собравшихся. Сцен было немного, а секс не такой уж и необузданный – можно даже сказать, весьма скромный.

Сериал "Содержанки" стал дебютом Константина Богомолова в жанре многосерийного кино. Съемки драмы проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года. Проект Богомолова был представлен в Сети 7 марта 2019-го.