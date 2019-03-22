Мороз с Зудиной удивили ярким сексом на публике
Заставка для шоу состоит из реальных кадров, сделанных на светских мероприятиях. Съемочная группа следовала за артистами повсюду. Константин Богомолов также поставил актерам важное условие: постельные сцены должны сниматься без дублеров.
Артисты появляются перед зрителями в одежде и аксессуарах от люксовых брендов. Для сцены корпоратива "Главного управления" Ольга Сутулова, Марина Зудина и Дарья Мороз примерили бриллианты Mercury, общая стоимость которых составляет 100 миллионов рублей. По словам репортеров, на площадке за ними постоянно ходили охранники.
В одном из эпизодов Сергей Бурунов должен быть спрятать кусок мяса в карман брюк Brioni. Сцену снимали с одного дубля, и актер с ней блестяще справился. "Содержимое отправлялось в заботливо спрятанный в карман мешочек", – уточняет Telegram-канал "Антиглянец".
Напомним, что сериал "Содержанки" стал дебютом Константина Богомолова в жанре многосерийного кино. Съемки драматического шоу проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года. Премьера проекта состоялась в Сети 7 марта 2019-го.
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