Мороз с Зудиной удивили ярким сексом на публике

В начале марта Константин Богомолов представил драматический сериал "Содержанки", главные роли в котором исполнили Дарья Мороз, Ольга Сутулова, Марина Зудина и Сергей Бурунов. Как отметили репортеры, режиссер постарался, чтобы происходящее на экране выглядело как можно правдоподобнее.



Заставка для шоу состоит из реальных кадров, сделанных на светских мероприятиях. Съемочная группа следовала за артистами повсюду. Константин Богомолов также поставил актерам важное условие: постельные сцены должны сниматься без дублеров.

Артисты появляются перед зрителями в одежде и аксессуарах от люксовых брендов. Для сцены корпоратива "Главного управления" Ольга Сутулова, Марина Зудина и Дарья Мороз примерили бриллианты Mercury, общая стоимость которых составляет 100 миллионов рублей. По словам репортеров, на площадке за ними постоянно ходили охранники.

В одном из эпизодов Сергей Бурунов должен быть спрятать кусок мяса в карман брюк Brioni. Сцену снимали с одного дубля, и актер с ней блестяще справился. "Содержимое отправлялось в заботливо спрятанный в карман мешочек", – уточняет Telegram-канал "Антиглянец".

Напомним, что сериал "Содержанки" стал дебютом Константина Богомолова в жанре многосерийного кино. Съемки драматического шоу проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года. Премьера проекта состоялась в Сети 7 марта 2019-го.