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Мороз с Зудиной удивили ярким сексом на публике

Марина Зудина. Фото: www.globallookpress.com
В начале марта Константин Богомолов представил драматический сериал "Содержанки", главные роли в котором исполнили Дарья Мороз, Ольга Сутулова, Марина Зудина и Сергей Бурунов. Как отметили репортеры, режиссер постарался, чтобы происходящее на экране выглядело как можно правдоподобнее.
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Заставка для шоу состоит из реальных кадров, сделанных на светских мероприятиях. Съемочная группа следовала за артистами повсюду. Константин Богомолов также поставил актерам важное условие: постельные сцены должны сниматься без дублеров.  

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Артисты появляются перед зрителями в одежде и аксессуарах от люксовых брендов. Для сцены корпоратива "Главного управления" Ольга Сутулова, Марина Зудина и Дарья Мороз примерили бриллианты Mercury, общая стоимость которых составляет 100 миллионов рублей. По словам репортеров, на площадке за ними постоянно ходили охранники. 

В одном из эпизодов Сергей Бурунов должен быть спрятать кусок мяса в карман брюк Brioni. Сцену снимали с одного дубля, и актер с ней блестяще справился. "Содержимое отправлялось в заботливо спрятанный в карман мешочек", – уточняет Telegram-канал "Антиглянец".

Напомним, что сериал "Содержанки" стал дебютом Константина Богомолова в жанре многосерийного кино. Съемки драматического шоу проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года. Премьера проекта состоялась в Сети 7 марта 2019-го.

Автор: Полина Крылова22 марта 2019, 13:30

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