Кожевниковой приписали четвертую беременность

34-летняя актриса Мария Кожевникова выложила в Instagram новый пост со своего отпуска на испанском курорте Марбелья, где она проводит отпуск с детьми.
Звезда выложила новое видео. На кадрах она весело танцует в гостиничном халате. Рядом с ней сыновья – пятилетний Иван и четырехлетний Максим.
Но внимание поклонников привлекла не хореография Кожевниковой, а ее фигура. Несколько подписчиков заметили, что у Марии появился животик, на основании чего они сделали вывод, что Мария ждет ребенка – четвертого по счету.
"Ожидается еще пополнение? Животик большой или мне кажется", "Я тоже заметила животик", "Ух ты! Скоро пополнение?" – пишут в комментариях поклонники.
Впрочем, сама Мария никак не отреагировала на эти Напомним, у звезды "Универа" есть еще один сын, Василий, ему всего два года.
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