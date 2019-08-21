"Мне нужна твоя одежда и мотоцикл": Сталлоне атаковали российские пользователи

Артист Гарик Харламов предложил подписчикам принять участие в игре под названием "Русская кибератака". Согласно правилам, пользователи должны засыпать комментариями Instagram американского актера Сильвестра Сталлоне, передает Пятый канал.
Вскоре россияне атаковали аккаунт звезды фильма "Рембо". Под одним из постов появились тысячи комментариев: "Мне нужна твоя одежда и мотоцикл", "Гараж во Владивостоке продан! Прошу не беспокоить", "Как пройти в библиотеку?"
Напомним, что несколько недель назад российские интернет-пользователи завалили сообщениями Instagram Леди Гаги. Певицу назвали виновной в разрыве отношений актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк, сообщает "Царьград".
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