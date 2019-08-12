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Вслед за Пугачевой: 68-летний Газманов высказался о рождении очередного ребенка

Олег Газманов. Фото: www.globallookpress.com
"Новая волна" отмечает 18-летие. Поздравить самый популярный в России конкурс молодых исполнителей собралось немало знаменитостей. Среди них был и Олег Газманов. С главным эстрадным "есаулом" встретился корреспондент "Дни.ру"
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Сегодня у артистов повальная мода на детей от суррогатных матерей. Алла Пугачева, Дмитрий Маликов, Эммануил Виторган, Сергей Лазарев уже обзавелись наследниками. Любовь Успенская пока только ищет донора, но принципиальное согласие стать снова мамой уже приняла. А что на этот счет думает Олег Газманов, планирует ли следовать поветрию?

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Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

"В теории я и сам еще могу стать отцом в физиологическом смысле, но в планах становиться им снова нет, – заверил "Дни.ру" певец. – Я ведь уже папа три раза и свой "минимум"по этой части давно выполнил. Так что новых детей заводить не собираюсь, хотя журналисты постоянно что-то за меня решают, мыслят какими-то странными категориями!" 

Напомним, что у Олега Газманова уже есть два взрослых сына – 38-летний Родион от первого брака 21-летний усыновленный Филипп. Оба – успешные, известные, красивые. И многих интересует, скоро ли они сделают певца дедом. "Да что толку мне думать о внуках! – машет рукой артист. – Это ж дело не ускорит! Пусть дети сами думают, это дело такое".

На конкурса "Новая волна", который с 24 по 29 августа будет проходить в Олимпийском парке Сочи, Олег Газманов появится в заключительный день во время грандиозного гала-концерта "‎Закрытие с участием звезд". А до этого он будет гастролировать в Крыму, где у него запланированы выступления Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке и Евпатории.

Автор: 12 августа 2019, 11:07
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