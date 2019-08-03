"Какой хорошенький!": сын Лазарева очаровал танцем

В минувшую пятницу, 2 августа, артист выступил в ресторане Shore House. Мероприятие посетили не только поклонники и коллеги музыканта, но и маленький сын Никита.
"Коротко о том, как прошел вчера мой традиционный летний концерт в Shore House. Как всегда, потрясающая атмосфера, много зрителей, друзья и, конечно, моя семья! В этот раз моим главным зрителем был мой сынуля!", – поделился Сергей Лазарев.
В личном микроблоге он разместил видеозапись, где маленький Никита танцует под песню Lucky Stranger. Рядом с ним ритмично двигается участница Comedy Woman Екатерина Варнава. "На видео танцевальный баттл между Никитой и Катей! Катюня, по-ходу тут ты продула", – подписал ролик музыкант.
В комментариях к записи актриса попыталась оправдаться. "Что-то я сдаю сильно. Больные колени дают о себе знать, еще и давление скакануло", – с иронией отметила Екатерина Варнава и потребовала реванш.
Поклонники считают, что наследник Сергея Лазарева затмил артистку: "Тут без вариантов. Никита лидирует", "Никита однозначно одержал победу", "У Екатерины шансов не было", "Классный мальчик и крутой папа".
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