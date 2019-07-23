"Сладкий мужчина": полуобнаженный Лазарев свел с ума россиянок

Сергей Лазарев в расстегнутой рубашке, бабочке на голое тело и шапочке Микки-Мауса произвел неизгладимое впечатление на женскую часть аудитории в Instagram. Особую пикантность снимку придает гитара в руках артиста, которую он недвусмысленно придерживает ниже пояса.
В подписи к снимку Лазарев пожелал подписчикам хорошего сна. "Микки-Маус уже не тот. Спокойной ночи", – написал певец. Чем, впрочем, еще больше подзадорил фанаток.
"Какой сладкий мужчина… Прощай, сон", "Зачем такое перед сном, Сергей Вячеславович?!", "Вы издеваетесь? Уснешь тут, пожалуй…" – стенают поклонницы. Они считают, что коварный Лазарев поступил нечестно, опубликовав такой пост на ночь.
Восторженную атмосферу слегка подпортили заглянувшие на шум критики. Одни решили, что снимок давний – теперь у Сергея Лазарева совсем другой имидж. Другие и вовсе посчитали, что фотография рассчитана на мужскую аудиторию. "Голубятник", – прокомментировал фото один из подписчиков. Певец не стал отвечать на критику, пишет "Экспресс газета".
Отметим, что Сергей Лазарев нередко балует поклонниц горячими кадрами. Не так давно артист предстал перед ними с обнаженным торсом и в шляпе. Снимки были черно-белые, и подписчики предположили, что они предваряют новый клип певца.
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