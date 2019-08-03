"Симпатюга": 61-летняя Юдашкина показала голые ноги

Также для променада жена Валентина Юдашкина выбрала белую рубашку свободного кроя, дополнив летний образ босоножками и солнцезащитными очками.
Марина Юдашкина не забыла поделиться свежим кадром с подписчиками в Instagram. Фолловеры восхитились, как свежо и моложаво в свои годы выглядит избранница модельера. "Мариночка! Вы красотка!", "Симпатюга!", "Вы великолепено выглядите и в простой одежде, и в дизайнерской", "Восхищаюсь вами, Марина!", "Вы просто чудо", – высказались пользователи соцсети.
Отметим, ранее мини-шорты на отдыхе в Юрмале одела Алла Пугачева. В свои 70 лет Примадонна не раз появилась на публике в молодежном наряде.
Примечательно, что артистка много лет дружит с семьей Валентина Юдашкина. Дочь модельера пошла по стопам отца, став дизайнером. Галина Юдашкина выпускает одежду для детей.
Жена модельера Марина Юдашкина – дизайнер, дома, парикмахер, арт-директор. А начиналась профессиональная карьера будущей возлбленной Валентина Юдашкина с должности парикмахера-стилиста в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Там же работал художником по макияжу и будущий муж Марины Юдашкиной.
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