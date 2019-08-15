Уехавшая на курорт Лолита Милявская показала помидорки

На лето многие отечественные знаменитости уезжают из России. Кто-то любит ласковое солнце и песчаные пляжи Юрмалы, кому-то подавай океан и белоснежные берега Мальдив. Также в списке предпочтений нашей элиты – Италия, Бали, Греция, США.
А вот эпатажная Лолита Милявская выбрала скромную Болгарию. Там у артистки есть недвижимость, которую она называет дачей, и огород. Своими сельскохозяйственными достижениями Лолита поделилась с подписчиками в Instagram. В этом году уродился перец. "Посадила сдуру очень много красных", – рассказала певица.
Довольна Милявская и помидорами. "Вот такие красавцы! Приблизительно по килограмму каждый", – похвасталась она, показывая внушительные плоды. А вот огурцы Лолиту не порадовали – виной тому жара и сухость. Этой культуре требуется много воды, иначе плоды будут несладкими.
Между тем отпуск скоро завершится. "Еще два дня в Болгарии, и каникулы окончены. Встреча с мамой, дочкой... Грустно, что семья не может быть все время вместе, но это ведь взрослая жизнь!" – отметила звезда.
Раньше вместе с Лолитой Милявской в огороде копался Дмитрий Иванов. Однако недавно они развелись. "Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. У меня был замечательный молодой муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне", – сообщила экстравагантная исполнительница.
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