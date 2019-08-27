Обнажившаяся во дворе дома Волочкова прикрылась листвой

На днях танцовщица вернулась с греческого курорта. Анастасия Волочкова с новыми силами преступила к многочасовым репетициям. Также звезда занимается продвижением своей автобиографии "Расплата за успех". После тяжелого трудового дня звезда восстанавливается с помощью традиционной русской бани.
В личном Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок, который был сделан сразу после парной. Балерина позирует в деревянной купели, которая установлена во дворе ее роскошного особняка. Звезда прикрывает тело большим дубовым веником.
Теперь интернет-обыватели гадают, действительно ли Анастасия Волочкова снялась голой. Возможно, за листвой веника скрывается микро-купальник, которые так любит балерина.
В описании к фото знаменитость сообщила, что на чужбине соскучилась по русской бане и ледяной купели. Комментарии к этому посту Анастасия Волочкова предусмотрительно закрыла, сообщает Пятый канал.
"Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество гадостей злых и завистливых людей, которые пишутся очень многим известным и состоявшимся личностям. Хорошие люди меня и так найдут", – заявила Анастасия Волочкова в своем микроблоге.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Стоит ли переезжать в Москву?
На что обращают внимание мужчины?
Отец одиночка
Надоело одиночество!...
Секс на первом свидании
Наши питомцы.
Девушка снималась в порно