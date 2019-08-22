Рассекретившая роман с народным артистом Волочкова появилась в фате и дырявых штанах

Анастасия Волочкова на днях дала откровенное интервью. А теперь скандально известная балерина организовала презентацию.

На днях Анастасия Волочкова дала интервью на вечернем шоу Аллы Довлатовой. Она ответила на вопрос радиоведущей, что ее на самом деле связывает с "золотым голосом России" Николаем Басковым. Артисты знакомы много лет, певец является крестным отцом дочери балерины Ариадны. А несколько лет назад пара вместе отдохнула на Мальдивах, где Анастасия так откровенно фотографировалась, что вызвала переполох в СМИ.

Кстати, Волочкова утверждает, что та съемка не была постановочной. "Мы с Колей просто отдыхали. Кто там из каких кустов что делал, я не знаю..." – сказала артистка. Анастасия отметила, что они с Николаем Басковым летели разными самолетами, чтобы не привлекать внимания пронырливых папарацци. Якобы именно "натуральный блондин" предложил Анастасии Волочковой отдохнуть на райских островах, поскольку она переживала непростое время.

Тогда Алла Довлатова прямо спросила, был ли у артистов в то время роман. Балерина заявила: "У меня был роман с Колей Басковым! Порадуйтесь за меня! И за Колю тоже".

Вот только Николая Баскова на вчерашней презентации Анастасии Волочковой журналисты не сняли. 21 августа балерина представила на суд зрителей второй тираж своей книги "Плата за успех". Как выяснилось, первый выпуск книги, вышедшей в количестве пяти тысяч экземпляров, быстро раскупили.

"И мы решили обновить книгу. Добавили главу "Расплата за успех" и в целом стиль книги немного изменили. Плюс там будет дополнительная реальность – с помощью смартфона вы сможете увидеть одно из архивных видео, мое выступление на одной из самых известных мировых площадок", – объявила артистка в беседе с репортерами сайта "Комсомольская правда".

На презентации загорелая Анастасия Волочкова появилась в белой прозрачной кофточке и дырявых штанах. Дополнила образ балерина фатой. Свой внешний вид она объяснила так: "Все ждут мою свадьбу, приписывая мне разных мужчин. Это фата из моего нового спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". Но я не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет и кто мой избранник – это я расскажу только накануне свадьбы. Я так люблю секреты и так люблю удивлять".