Плохой пример: Седокова получила нагоняй после слухов о новом любовнике

Накануне в Сети бурно обсуждали личную жизнь исполнительницы. Пошли слухи, что Анна Седокова завела нового любовника, однако тщательно его скрывает. Папарацци удалось заснять сладкую парочку во время прогулки на курорте.
В связи с этим Лена Миро написала в своем ЖЖ, что вокалистка, по ее мнению, меняет мужчин как перчатки. Своим непостоянством артистка подает плохой пример дочерям, 15-летней Алине и 8-летней Монике.
"Воспитание – это копирование. Как мама себя ведет, такой и дочь вырастет. Кем она станет? По-моему, догадаться несложно", – рассудила обозреватель.
Отметим, что Анна Седокова часто становится объектом нападок Лены Миро. На днях блогер вспомнила о том, что несколько лет назад американский суд передал опеку над средней дочерью вокалистки, Моники, отцу, бизнесмену Максиму Чернявскому. Кроме того, Фемида запретила Анне Седоковой выкладывать снимки наследницы в соцсетях.
Миро заявила, что полностью на стороне суда. Более того, обозревательница считает, что необходимо на законодательном уровне ограничить публикации изображений детей в интернете.
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