Барановская рассказала о рождении ребенка: Я буду вгрызаться в эту жизнь

В жизни Юлии Барановской радостное событие. Популярная ведущая обнародовала новость.

Юлия Барановская счастливая многодетная мать. Популярная ведущая, лицо Первого канала воспитывает двух сыновей и дочь. Сейчас они путешествуют по Греции, наслаждаясь жарким солнцем и прозрачным морем. В такой идиллической обстановке Барановская объявила радостную новость. Она опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram сообщение о рождении ребенка. Речь идет об Арсении, которому исполнилось семь лет.

Мальчик появился на свет в Лондоне, спустя несколько недель после ее расставания с гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным. Спортсмен предпочел семье роман с журналисткой Алисой Казьминой, на которой впоследствии женился. Правда, этот брак вскоре распался. "Я помню тот день по минутам. Секунды, минуты, часы, дни, месяца и вот уже 7 лет счастья, что ты у меня есть, что ты у всех у нас есть. Честный, открытый, сильный, но при этом невероятно ранимый, трогательный и заботливый. Любящий все и всех вокруг", – написала, обращаясь к имениннику, Юлия Барановская.

Телеведущая пообещала: "Я буду вгрызаться в эту жизнь, чтобы как можно дольше видеть, как ты растешь, как ты живешь, и, чтобы ты знал, что я есть, что я где-то рядом и всегда молюсь о тебе. С днём рождения, мой сын❤️, с днем рождения, Арсений❤️(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".

Юлию Барановскую с рождением сына поздравили такие знаменитости как певица Анна Семенович, телеведущая Елена Малышева, светская львица Надежда Оболенцева, хореограф Алла Духова и другие подписчики.