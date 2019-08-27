"Хвастаться не буду": муж Королевой предстал с красным перцем между ног

В личном Instagram, 49-летний артист опубликовал свежий снимок. Муж Наташи Королевой позирует с большим бутафорским красным перцем между ног.
"Главное, ребята, перцем не стареть!" – написал Сергей Глушко ниже.
Интернет-обывательницы юмор знаменитости оценили. "Хвастаться не буду, но кончик покажу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Главное, ребята, перец не стереть😉😉😉😉", "Возле атомной АЭС😂", "Лучший перчик России ✌️😍😉", – отметили пользователи Сети под снимком.
Отметим, на днях Наташа Королева и Сергей Глушко отпраздновали 16-летие брака. Певица призналась поклонникам, что все эти годы не просто любит мужа, а постоянно "кайфует и сексует" с ним.
Добавим, у знаменитостей есть 17-летний сын Архип. Не так давно стало известно о романе наследника Наташи Королевой и Сергея Глушко с бывшей участницей реалити-шоу "Дом-2" 24-летней Марией Слугиной. Отношения молодых людей развиваются стремительно: у них уже был совместный отдых. Более того, Слугина познакомилась с мамой и папой возлюбленного. Наташа Королева избранницу сына одобрила, однако намекнула сыну, что жениться ему рано.
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