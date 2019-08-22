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Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Юный сын Королевой официально вышел в свет с любовницей из "Дома-2"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
17-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко перестал скрывать роман с бывшей участницей скандального телепроекта "Дом-2" Марией Слугиной. Компанию появившимся на публике влюбленным составила Наташа Королева.
прочитано 899 раз

20 августа в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма Александра Богуславского "Эбигейл". Картина, снятая в жанре фэнтези, рассказывает о девушке, живущей в закрытом из-за эпидемии городе. Героиня отправляется на поиски отца, который оказался в числе заразившихся и был с ней разлучен. В поисках правды Эбигейл узнает, что город полон тайн и загадок.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Первыми посмотреть фильм пришли представители отечественного шоу-бизнеса. По красной дорожке прошлись певица Анастасия Крайнова, набравшая вес Агния Кузнецова, невероятно стройная и эффектная в своей простоте Равшана Куркова. Не пропустил премьеру и бывший муж последней, актер Артем Ткаченко. Он явился с супругой Екатериной.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Очень гармонично на фоне яркого постера выглядели актер Никита Тарасов с женой Мариной. Артиста Виктора Добронравова сопровождали супруга Александра и дочь Варвара.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Особое внимание прессы привлекли Наташа Королева с сыном Архипом. Дело в том, что 17-летний наследник певицы и ее мужа, стриптизера Сергея Глушко, впервые вышел в свет со своей избранницей Марией Слугиной.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Девушка на семь лет старше своего возлюбленного. Она участвовала в скандальном телепроекте "Дом-2", и для общественности это все равно что черная метка. Виной тому сомнительный имидж передачи, в которой оскорбления и рукоприкладство считаются нормой. А в Сети при желании можно найти интимные видео звезд шоу.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Впрочем, Архипа и его родителей эти пересуды не волнуют. "Девушка у сына хорошая. Сначала настороженно отнеслись, но, пообщавшись, поняли: тревожиться незачем. У Маши правильные жизненные принципы, она работает. Пусть общаются, мы довольны!" – заявил в недавнем интервью Сергей Глушко.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

На кинопремьере также отметились Екатерина Кабак и Никита Дювбанов. Актриса лихо запрыгнула на закорки к коллеге, чтобы получились эффектные фотографии. После этого поползли слухи об их романе.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Автор: 22 августа 2019, 11:11

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ещё один п и с к о т р я с подрос
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