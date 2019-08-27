Неудавшийся любовник Ольги Бузовой со злостью запихнул драгоценное кольцо в глотку

Обиженный жених решил исполнить чье-нибудь желание, раз свое счастье построить не смог. Для этого он отправился в Суздаль, прихватив с собой драгоценное кольцо ручной работы из белого золота.
Этот аксессуар должен был достаться Ольге, ведь Денис заказал его в подарок специально для нее. Он лично придумал дизайн в виде скрепки.
Только вручить его Бузовой так и не представилось возможности. Артистка обвинила Лебедева в предательстве и вычеркнула его из жизни.
Бизнесмен, судя по всему, решил кольнуть певицу в ответ, да побольнее. Видимо, именно с этой целью он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.
На записи Денис с явной агрессией запихивает подарочное кольцо, которое должно было принадлежать Оле, в рот большущей щуке. После этого он отпустил рыбу в реку. К слову, стоимость аксессуара равна 100 тысячам рублей.
Фолловеры были шокированы поступком Лебедева до глубины души. Они накинулись на шоумена за его жестокое обращение с живым существом. "Надеюсь, найдется человек, который поможет вам, Денис, испытать ту же агонию, которую, по вашей милости, испытает эта несчастная щука!", – высказался разъяренный пользователь Сети.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Стоит ли переезжать в Москву?
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Отец одиночка
Надоело одиночество!...
Наши питомцы.
Алексей или Николай?
Подросток одиночка