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Неудавшийся любовник Ольги Бузовой со злостью запихнул драгоценное кольцо в глотку

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Бизнесмен Денис Лебедев стал победителем проекта "Замуж за Бузову". Однако отношения с Ольгой ему построить не удалось. 
прочитано 150 раз

Обиженный жених решил исполнить чье-нибудь желание, раз свое счастье построить не смог. Для этого он отправился в Суздаль, прихватив с собой драгоценное кольцо ручной работы из белого золота.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Этот аксессуар должен был достаться Ольге, ведь Денис заказал его в подарок специально для нее. Он лично придумал дизайн в виде скрепки.

Только вручить его Бузовой так и не представилось возможности. Артистка обвинила Лебедева в предательстве и вычеркнула его из жизни. 

Бизнесмен, судя по всему, решил кольнуть певицу в ответ, да побольнее. Видимо, именно с этой целью он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Денис Лебедев (@lebedevdenis.ru)

На записи Денис с явной агрессией запихивает подарочное кольцо, которое должно было принадлежать Оле, в рот большущей щуке. После этого он отпустил рыбу в реку. К слову, стоимость аксессуара равна 100 тысячам рублей.

Фолловеры были шокированы поступком Лебедева до глубины души. Они накинулись на шоумена за его жестокое обращение с живым существом. "Надеюсь, найдется человек, который поможет вам, Денис, испытать ту же агонию, которую, по вашей милости, испытает эта несчастная щука!", – высказался разъяренный пользователь Сети. 

27 августа 2019, 19:23
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