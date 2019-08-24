"Как лошадь в загоне": танцы Бузовой в ночном клубе подняли на смех

Телеведущая решила отметить долгожданный отпуск на острове Бали. Певица сутками загорает на пляже, плавает в море и посещает ночные клубы. Снимками и видео с отдыха она регулярно делится с подписчиками.
В ролике, опубликованном в Instagram несколько часов назад, Ольга Бузова энергично двигается под музыку в индонезийском клубе OMNIA. Для выхода в свет телеведущая выбрала черный топ, короткие шорты, белую рубашку и светлые кроссовки.
Артистка назвала себя "королевой танцпола". Она призналась, что давно так хорошо не отдыхала. "Как же было здорово. Шикарная атмосфера, хорошая музыка, океан, улыбчивые люди. Мы приехали в Омнию в 18.00 и танцевали без перерыва", – похвасталась Ольга Бузова.
Исполнительница также отметила, что во время вечеринки не употребляла алкоголь. "У нас уже доброе утро, и я прекрасно себя чувствую, потому что для хорошего настроения мне не нужно "бухать", как некоторые написали под прошлым постом", – обратилась звезда к злопыхателям.
Многие пользователи высмеяли танцы телеведущей. По их мнению, певица совсем не умеет танцевать. "Как лошадь в загоне мечется", "По пояс деревянная", "Прыгает как маленький ребенок!", – написали комментаторы.
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