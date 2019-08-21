Марию Кожевникову публично опустили

Актриса Мария Кожевникова попала под мощнейший удар фанатов. Редакция "Дни.ру" провела опрос в своем Instagram-аккаунте.

На снимке звезда счастливо улыбается, глядя в камеру. Очевидно, это фото из отпуска, так как на Марии нет ни грамма косметики. Она облачена в желтый купальник, ярко-оранжевое парео с цветочным принтом и соломенную шляпку.

"Мария Кожевникова поделилась фотографией без фотошопа и макияжа. Как вам?", – поинтересовалась редакция "Дни.ру" у подписчиков.

Кто бы мог подумать, что артистка получит столько негативных комментариев в свой адрес. Пользователи Сети даже не пытались подобрать более мягких слов для критики. "Да никак!", "Ненавижу ее и ее меркантильное отношение к жизни!", "Мне она не нравится, все время напрашивается на комплименты", – выказали свое презрение критики.

"Лицо, не испорченное интеллектом", – отметил злопыхатель.

Некоторые, самые верные поклонники, встали на защиту Кожевниковой. "Обожаю ее как актрису, и как умного, уравновешенного человека!", "Хорошенькая!", "И все-равно красотка!", "Суперская девчонка!", – облизали актрису с ног до головы фанат.

"Мария, вы прелестны! Не обращайте внимание на завистников!", – поддержала звезду подписчица.

