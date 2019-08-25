"Никогда о ней не слышала": Волочкова высмеяла Цымбалюк-Романовскую

Услышав фамилию бывшей жены Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, звезда рассмеялась. Она удивилась, узнав, что ранее СМИ связали пианистку с ее свадьбой. Утверждалось, что Анастасия Волочкова внесла Виталину в черный список.
"А кто это?.. Восхищаюсь творчеством Армена Борисовича, а с этой женщиной я никогда не была знакома. Почему я должна ее приглашать? Никогда о ней не слышала", – цитирует знаменитость сайт "Комсомольская правда". При этом Анастасия Волочкова заявила, что никаких подробностей о предстоящей свадьбе рассказывать пока не собирается.
Напомним, около года "королева шпагата" встречается с мужчиной, личность которого тщательно скрывает. Анастасия Волочкова дала знать только то, что ее возлюбленному 38 лет, он никогда не был женат и не имеет детей.
Известно, что избранник балерина много лет прожил в Европе. "Продолжайте угадывать его по носкам в моем Instagram", – сыронизировала звезда. "Мы с моим любимым человеком живем в гармонии, я счастлива", – призналась Анастасия Волочкова.
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