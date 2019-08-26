Максим Галкин с ласковым сыном Гарри умилили народ

На снимке шоумен позирует вместе со своим маленьким сыном Гарри. В кадре мальчик ласково обхватил отца руками и всем телом прижался к нему. Максим в это время счастливо улыбается.
"Всем прекрасного настроения! А ведь мне казалось, что я смотрю в камеру", – подписал пост комик.
Фанаты пришли в восторг от новой фотографии. Их очень умилило, как Гарри обнимает отца. "Папа и сын! Очень милое фото!", "Прическа супер у обоих", "Какой сын у вас красивый, как и вы!", "Боже! Какие прелестные мальчики!", "Очаровашки-блогеры", "Какие вы чудесные! А малыш ваш, Макс, просто волшебный мальчик!", "Такие фотки эффектные!", – восхищались пользователи Сети.
"А я увидела, как сын обнимает и с каким обожанием смотрит! Здорово! Надеюсь, папа обнял ребенка!", – отметила поклонница.
Кроме того, подписчики отметили, что Гарри – копия Максима. "Раньше не замечала или не придавала этому значения, но вы с сыном очень похожи!", "Вот папины глаза!", "Двое из ларца", – заявили фолловер.
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