"Божественно красивый": сын Галкина привел россиян в восторг

Артист опубликовал в Instagram очередной забавный видеоролик с детьми. Максим Галкин показал, насколько остроумен их с Аллой Пугачевой пятилетний сын Гарри.

Звездная пара со своими наследниками Лизой и Гарри отдыхают в Латвии. Примадонна и юморист арендуют в Дзинтари большую виллу. Судя по видео, даже там семья Максима Галкина опасается журналистов.

На кадрах Гарри и Лиза сидят на пляже и играют с песком. Телеведущий спрашивает сына, чем он занимается, на что мальчик отвечает, что копает глубокую яму. Максим Галкин узнал, зачем она нужна малышу.

"Чтобы ты прятался от папарацци. Чтобы тебя не снимали. Запрыгнул в яму, и тебя не видно. И папарацци тебя не заметят и не будут фоткать", – заявил сын Максима Галкина. В это время его сестренка предложила строить город, на что Гарри ответил, что сначала "нужна очень глубокая яма".

Максим Галкин похвалил сына за отличный суперплан и назвал видео "лайфхак от Гарри". Поклонники звездной семьи оценили ролик. Их привела в восторг находчивость ребенка. "Детки плохого не посоветуют. Видимо, и их уже достали", "Даже дети устали от назойливых папарацци", "Гарри — умняха… Разрешил проблему века!"

Многие восхитились внешностью сына Максима Галкина, отметив, что тот – вылитый папа. "Очаровательный парень", "Такой чудный мальчишка! А ямочки на щечках вообще убийственные", "Какой симпатичный мальчуган!", "Какой мальчик красивый, божественно красивый", – оставили восторженные комментарии пользователи.