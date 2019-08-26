Близкий мужчина откровенно о раке у Анастасии Заворотнюк

Знаменитый спортсмен хорошо знает мужа Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. Журналисты посчитали, что тренер может владеть информацией о состоянии здоровья актрисы.
К Авербуху обратился корреспондент сайта "Комсомольская правда". Тот отметил, что переживать за Заворотнюк не стоит. "Ничего подобного о болезни никто у нас не говорил. Это непроверенные слухи", – сказал наставник.
Авербух уверен, что информация о тяжелом состоянии звезды – ложь. "Пишут какие-то глупости!" – цитирует его сайт Teleprogramma.pro.
Первые сообщения о раке мозга у Анастасии Заворотнюк появились в конце августа 2019 года. Ситуацию прокомментировал концертный директор актрисы.
"Все расскажет", – заявил он. Анастасия Заворотнюк намерена дать большое интервью одному из центральных телеканалов в начале сентября.
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