"Хватает дебилов": Бледанс и Жукова размазали за травлю известной певицы

Скандальный блогер Лена Миро взорвалась из-за несправедливости. Она раскритиковала российских знаменитостей, которые отметились в комментариях Instagram-аккаунта Леди Гаги.

По словам светского обозревателя, страница американской певицы превратилась в настоящую клоаку, "где "синие галочки" (эскортницы и комики) соревнуются в том, кто оставит комментарий смешнее". "Поздравляю вас – вы конченные дебилы", - обрушилась Миро на злопыхателей.

"Крым вернули – вернем и Бредлика" – вопят курицы типа Гарика Харламова с ТНТ и делятся рецептами вкусных хинкали. К сожалению, победителя нет – не смешно", – осудила блогер российских знаменитостей, решивших присоединиться к травле Леди Гаги. В частности, среди таковых отметились певец Сергей Жуков и Эвелина Бледанс.

"А почем вы продаете гараж в Бирюлево-Товарное? Почем?" – пошутил в комментариях солист группы "Руки вверх!". "Гуси, гуси, га-га-га", – написала Эвелина Бледанс. "Что хуже всего, им самим смешно – хотя чему тут смеяться? Но они рады стараться. У них – флешмоб. Им скучно, а тут нашли себе развлекуху. И ни у одного дебила не возникает мысли, как их поведение выглядит со стороны", – размазала российских знаменитостей Миро.

Блогер уверена, что Леди Гага не заслуживает такого жестокого отношения к себе. При этом она признала, что хейтеры есть везде, не только в нашей стране. "Во всем мире хватает дебилов. Но нет нигде такого, чтобы известные в своей стране люди участвовали в набегах на комментарии. Насколько можно не уважать себя, чтобы отметиться в треде у Леди Гаги? Что должно быть в голове, чтобы оставить там свою не смешную шутку?" – недоумевает Лена Миро.

Напомним, слухи о расставании актера Брэдли Купера и русской супермодели Ирины Шейк стали регулярно появляться после выхода фильма "Звезда родилась". Главные роли в картине исполнили Купер и Леди Гага. Многие отмечали, что между актером и певицей – любовный роман.