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Шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" решилась на странный поступок

Дарья Мельникова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова продолжает удивлять. Многие переживают, что с ней творится что-то неладное. Актриса опубликовала новое фото в Instagram – теперь вопросов к ее поведению станет больше.
прочитано 385 раз

После просмотра снимков стало понятно, что супруга Артура Смольянинова вместе со старшим сыном пришла в тату-салон. Мало того, что она решила обезобразить свое тело, так еще и ребенка посадила в кресло к мастеру.

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Теперь на кисти малыша красуется непонятный рисунок. Благо нарисован он ручкой, поэтому скоро должен смыться.

А вот Мельникова татуировку сделала самую что ни на есть настоящую. "Но я дождалась", – подписала кадр Дарья.

Что изображено на запястье звезды, неизвестно. Сейчас это место обмотано бинтом, поэтому подписчики увидят эскиз только после заживления.

Скриншот instagram.com/melnikovadsh

Отметим, что в последнее время героиня "Папиных дочек" совершает неординарные поступки. Сначала подстриглась под ноль, затем испортила себе кожу ради избавления от целлюлита.

Недавно Мельникова повергла поклонников в шок. Актриса выложила фото, которое навело подписчиков на мысль о том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем

Скриншот instagram.com/melnikovadsh

Армия фанатов переживает за физическое и моральное состояние кумира. Эти внезапные изменения заставляют их волноваться. Как пишут "7Дней", интернет-пользователи заметили, что с лица Дарьи совсем пропала улыбка, которая делала ее такой привлекательной. 

Автор: Екатерина Плискина27 июня 2019, 13:45
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Огромное спасибо тому, кто показал мне сайт <цензура>︂US︂H︂BE︂R︂R︂I︂E︂S︂.C︂OM︂/HMC1GE3 Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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