Звезда "Папиных дочек" решилась на странный поступок
После просмотра снимков стало понятно, что супруга Артура Смольянинова вместе со старшим сыном пришла в тату-салон. Мало того, что она решила обезобразить свое тело, так еще и ребенка посадила в кресло к мастеру.
Теперь на кисти малыша красуется непонятный рисунок. Благо нарисован он ручкой, поэтому скоро должен смыться.
А вот Мельникова татуировку сделала самую что ни на есть настоящую. "Но я дождалась", – подписала кадр Дарья.
Что изображено на запястье звезды, неизвестно. Сейчас это место обмотано бинтом, поэтому подписчики увидят эскиз только после заживления.
Отметим, что в последнее время героиня "Папиных дочек" совершает неординарные поступки. Сначала подстриглась под ноль, затем испортила себе кожу ради избавления от целлюлита.
Недавно Мельникова повергла поклонников в шок. Актриса выложила фото, которое навело подписчиков на мысль о том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.
Армия фанатов переживает за физическое и моральное состояние кумира. Эти внезапные изменения заставляют их волноваться. Как пишут "7Дней", интернет-пользователи заметили, что с лица Дарьи совсем пропала улыбка, которая делала ее такой привлекательной.
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