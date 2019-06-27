Звезда "Папиных дочек" решилась на странный поступок

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова продолжает удивлять. Многие переживают, что с ней творится что-то неладное. Актриса опубликовала новое фото в Instagram – теперь вопросов к ее поведению станет больше.

После просмотра снимков стало понятно, что супруга Артура Смольянинова вместе со старшим сыном пришла в тату-салон. Мало того, что она решила обезобразить свое тело, так еще и ребенка посадила в кресло к мастеру.

Теперь на кисти малыша красуется непонятный рисунок. Благо нарисован он ручкой, поэтому скоро должен смыться.

А вот Мельникова татуировку сделала самую что ни на есть настоящую. "Но я дождалась", – подписала кадр Дарья.

Что изображено на запястье звезды, неизвестно. Сейчас это место обмотано бинтом, поэтому подписчики увидят эскиз только после заживления.

Отметим, что в последнее время героиня "Папиных дочек" совершает неординарные поступки. Сначала подстриглась под ноль, затем испортила себе кожу ради избавления от целлюлита.

Недавно Мельникова повергла поклонников в шок. Актриса выложила фото, которое навело подписчиков на мысль о том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Армия фанатов переживает за физическое и моральное состояние кумира. Эти внезапные изменения заставляют их волноваться. Как пишут "7Дней", интернет-пользователи заметили, что с лица Дарьи совсем пропала улыбка, которая делала ее такой привлекательной.