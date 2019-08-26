Названы наставники нового сезона шоу "Голос"

В новом сезоне программы появятся Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин. Продюсер проекта "Голос" Юрий Аксюта отметил, что вышеперечисленные исполнители достигли больших высот, представляя разные музыкальные течения.
"Константин Шотаевич филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров – это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина – безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в "Голосе", у него свой взгляд на музыку, и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания", – отметил Юрий Аксюта.
Премьера шоу "Голос" в эфире Первого канала запланирована на осень. Ведущим традиционно выступит Дмитрий Нагиев.
Напомним, финал седьмого сезона проекта "Голос" впервые в истории шоу состоялся 1 января в прямом эфире. Линии голосования были открыты с самого начала выпуска.
Победителем стал Петр Захаров. Он получил миллион рублей и возможность записать сингл в студии Universal. Также был назван лучший наставник сезона: им стал Сергей Шнуров, оставивший позади Константина Меладзе, Ани Лорак и рэпера Басту.
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