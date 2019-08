Стали известны наставники в новом сезоне шоу "Голос 60+"

Скоро на Первом канале стартует новый сезон музыкального шоу "Голос 60+". Стало известно, кто оказался в красных креслах наставников.

Среди наставников шоу перемены. В новом сезоне телепроекта "Голос 60+" предстанут наравне с Львом Лещенко и Пелагеей Михаил Боярский и Валерия. В конкурсе участвуют вокалисты старшего поколения, успешно преодолевшие стадию отборочных кастингов. Съемки слепых прослушиваний стартуют в Москве уже сегодня, 19 августа, а премьера главного вокального шоу в эфире Первого канала состоится совсем скоро.

Продюсер шоу Юрий Аксюта так прокомментировал старт второго сезона: "У наших участников за спиной жизнь! И то, что они приходят рассказать о том, что их волнует, уложив все в короткий формат песни – это достойно всяческого уважения! Можете себе представить, что возрастной диапазон наших вокалистов – от 60 до 90!"

Отметим, что в первом сезоне телепроекта победу одержала Лидия Музалева из команды Пелагеи. Тогда, помимо нее, в суперфинале за главный приз боролись Сергей Манукян, Евгений Стругальский и Николай Арутюнов.

Не обошлось без скандала. Песни, исполненные финалистами, вызвали неоднозначную реакцию публики. Манукян спел "Нежность" из фильма "Три тополя на Плющихе", Стругальский – "Песню старого извозчика", Музалева – берущее за душу произведение "Я когда-то была молодая". Арутюнова же вынудили петь хит I can't get no группы The Rolling Stones.

Учитывая, что аудитория у шоу довольно возрастная, Арутюнов практически был обречен на провал. Зрителю не понравился не исполнитель, а сама песня, непонятная и чуждая взрослому поколению телезрителей. Из гонки выбыли Манукян и Арутюнов. В итоге, Лидия Музалева обошла Евгения Стругальского всего на 3% – за певицу проголосовали 51,7% зрителей.