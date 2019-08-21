Расставшаяся с возлюбленным Волочкова отказалась от ребенка

Анастасия Волочкова в откровенном интервью высказалась об отношениях с дочерью-подростком, а также о втором ребенке. Скандально известная балерина отказалась от него, не пожелав тратить время, силы и нервы.

Анастасия Волочкова пришла на вечернее шоу Аллы Довлатовой и откровенно рассказала о том, что происходит в личной жизни. На днях она вернулась из Греции, где отдыхала после премьеры спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". Танцовщица работала над постановкой по восемь часов в день, поэтому теперь с гордостью демонстрирует стройную фигуру.

Впрочем, совсем не из-за заботы о внешности Волочкова отказалась рожать второго ребенка. "У меня есть дочь. Больше не хочу детей, потому что я самую главную роль в своей жизни исполнила – это материнство. Видя, как моя мама пыталась манипулировать моей дочерью, дождавшись того возраста, когда это стало возможно, – шестилетия, я просто не хочу, чтобы это повторилось", – пояснила Анастасия.

Балерина намерена посвятить жизнь творчеству – у нее полно планов. "На рождение ребенка я не хочу больше тратить силы, время и нервы, главное", – улыбнулась она.

У артистки подрастает дочь от гражданского мужа Игоря Вдовина, с которым она давно рассталась. Кстати, сейчас 13-летняя Ариадна много времени проводит с отцом. К тому же в городе, по словам балерины, ребенку жить удобнее. "У нее школа на Ходынке, у нее подружки, конным спортом она занимается..." – уточнила Волочкова.

С дочерью у звезды очень крепкие отношения, несмотря на муссирующиеся в СМИ слухи. "Если кто-то хочет нас разрушить, это не получится ни у кого, потому что наши отношения с Аришей невозможно разделить. Она моя большая поддержка", – заверила Анастасия.