Крутой поставил жирную точку в конфликте с Вайкуле

В интервью газете "Аргументы и факты" Игорь Крутой накануне "Новой волны" рассказал, что вел переговоры о возвращении конкурса "Новая волна" в Юрмалу, которая ушла оттуда после 2014 года. Но в те же самые сроки Лайма Вайкуле организовала фестиваль "Рандеву". По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно.
Сама Вайкуле после скандала заявила, что была бы рада возвращению проводимого Крутым конкурса в Юрмалу, мол, места всем хватит и по формату они не пересекаются. "Новая волна" не вернется в Юрмалу, – категорично заверил Игорь Яковлевич корреспонденту "Дни.ру". – Мэр Сочи может быть спокоен – мы останемся тут".
В этом году "Новая волна" пройдет с 24 по 29 августа. В ней участвуют Наталья Орейро, Светлана Лобода, Дима Билан, Филипп Киркоров, Анна Нетребко и многие другие популярные артисты.
"Каждый год меняется манера исполнения, репертуар, появляются новые течения и артисты, – рассказал Крутой об особенностях "Новой волны". – Но я счастлив, что наш бренд себя не исчерпал и привлекает звезд огромного размера – Майкл Болтон, ныне покойный Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко. Он зажигает и новых звезд".
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