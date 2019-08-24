Попал на деньги: Шварценеггер оказался в лапах российских коллекторов

По приезду в Россию на премьеру фильма "Тайна печати дракона" звезд мирового уровня встретят коллекторы. Об этом заявил партнер микрофинансовой компании "Кредит 911" Владимир Костяев.
К нему обратился представитель арбитражного управляющего Максим Доценко, который ведет дело о банкротстве кинокомпании ООО "Русская Фильм Группа" (РФГ). Артисты будут презентовать в нашей стране продолжение фильма данной компании "Вий 3D". Однако продюсеры задолжали РФГ еще за первую часть киноленты.
Знаменитости оказались заложниками ситуации. "Скрыв эти средства от спонсоров, продюсеры сняли новый фильм, уже пригласив в него известных актеров Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера", – цитирует Костяева НСН.
Партнер "Кредит 911" добавил, что представители потерпевшей стороны считают, что актеры, сами того не зная, получили гонорары из средств, добытых преступным путем. Теперь коллекторам предлагается взыскать с Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана 216 миллионов рублей.
Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 19 августа. По словам Костяева, целью микрофинансовой компании является заключение мирового соглашения с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном. К слову, это первый случай, когда в России пытаются привлечь к судебным разбирательствам знаменитостей мирового масштаба.
Популярные темы форума
Батюшка пристает ко мне
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Кому верить Богу или астрологу?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Девушка снималась в порно
Животные
Секс на первом свидании
Ненавижу жмотов
Алексей или Николай?