Арнольд Шварценеггер выступит на Synergy Global Forum

Знаменитый на весь мир голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер приедет в Санкт-Петербург и выступит на крупнейшем в мире образовательном событии Synergy Global Forum. Мероприятие состоится на "Газпром Арене" 4 октября и соберет более 50 тысяч участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.



Организаторы Synergy Global Forum намерены пригласить представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать абсолютный мировой рекорд: впервые в мире образовательный форум соберет столь большое число участников.



На мероприятии будут одновременно работать пять сцен - основная и четыре параллельных. На них выступят 200 спикеров, которые расскажут истории своего успеха и дадут практические советы о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. "Большая цель достижима" – такой слоган выбрали организаторы для события в этом году.

Арнольд Шварценеггер – культовый голливудский актер, обладатель ряда премий по бодибилдингу. Он исполнял главные роли во всем известных фильмах – "Терминатор", "Хищник", "Бегущий человек", "Вспомнить все" и многих других. Помимо кинокарьеры, Шварценеггер зарекомендовал себя как политик предприниматель.

Актер выступит на форуме в России впервые: в свой приезд в Санкт-Петербург Шварценеггер расскажет со сцены Synergy Global Forum о своем жизненном пути, поделится с участниками своими секретами достижения больших целей.

Арнольд Шварценеггер – не только знаменитый актер, экс-губернатор Калифорнии, спортсмен, но еще и символ, отметил президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов. – Символ нескольких поколений людей, которые выросли на его фильмах, стремились стать на него похожими, мечтали о встрече с ним. Поэтому мы решили, что самое лучшее – это подарить им встречу с их кумиром, чтобы он, как и много лет назад, вдохновил и подтолкнул участников нашего форума на новые достижения".

Также на сценах форума выступит много других именитых российских и мировых спикеров – первые лица компаний, яркие лидеры и бизнесмены. В их числе – миллиардер и совладелец "Технониколь" Игорь Рыбаков, строительный магнат Грант Кардон, российские предприниматели Оскар Хартман, Давид Ян, Артем Агабеков, Александр Кравцов.

Synergy Global Forum будет проводиться уже пятый раз. Предыдущие разы форум собирал участников в Москве, в спорткомплексе "Олимпийский": послушать звездных спикеров приходили более 25 тысяч зрителей.

В 2019 году форум организовывала Школа бизнеса "Синергия". Тогда было принято решение о проведении мероприятия в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Это связано с тем, что "Олимпийский" закрылся на реконструкцию. Synergy Global Forum станет первым образовательным форумом, который соберет своих участников под крышей "Газпром Арены".

Программа мероприятия и билеты на сайте: synergyglobal.ru

Сайт: https://synergyglobal.ru/

Дата: 4 октября

Начало мероприятия: 10.00

Место: "Газпром Арена" Аккредитация СМИ: +7-915-403-21-43, vvshibina@synergy.ru (Руководитель по связям с общественностью в СМИ корпорации "Синергия – Ирина Шибанова).

За дополнительной информацией обращаться:

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы корпорации "Синергия" 8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru

Надежда Ивкова, PR директор корпорации "Синергия" 8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru