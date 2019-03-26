Велосипедист Шварценеггер загнал маленького пони
Арнольд Шварценеггер – чемпион мира по бодибилдингу, "Терминатор" и бывший политик – в прошлом году перенес операцию на сердце. Теперь каждое утро он начинает с гимнастики. Желающих побегать на ранчо, видимо, не так уж и много – так что компанию экс-губернатору составляет пони.
Видео своих утренних занятий Шварценеггер разместил в соцсетях. Терминатор в кожаной куртке и ковбойской шляпе катается под музыку в стиле кантри. Название песни тоже говорящее – Should’ve Been a Cowboy ("Надо было стать ковбоем"). Пони Виски от своего тренера резво убегает.
После тренировки Виски получил заслуженный завтрак – морковку. Присматривал за принятием пищи помощник тренера – пес Густав.
Арнольд Шварценеггер привел в восторг пользователей соцсетей Twitter и Instagram, где появилось это видео. "Плохая неделя? Просто посмотрите на Шварценеггера, катающегося на велосипеде за пони", "Шварценеггер и пони только что помогли мне переосмыслить, как я хочу провести свою пенсию", "Шварценеггер живет в моем личном раю, и я должен это признать", – пишут комментаторы.
Напомним, Арнольд Шварценеггер был экстренно прооперирован в США в марте прошлого года. Знаменитому артисту и бывшему губернатору штата Калифорния заменили катетерный клапан на сердце. Во время операции возникли осложнения, но хирургам удалось спасти звезду.
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