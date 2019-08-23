Дочь Анастасии Заворотнюк пропала после слухов о раке у матери

Дочь артистки выпала из поля зрения фолловеров. Многие считают, что это связано с повышенным вниманием к их семье после появившихся слухов об онкологии у Анастасии.
Сама актриса в последнее время тоже забросила свои социальные сети. Возможно, любопытные подписчики замучили мать и дочь расспросами после просочившейся в Интернет информации о болезни знаменитости.
К слову, все члены звездной семьи избегают журналистов и не дают никаких комментариев. Муж звезды фигурист Петр Чернышев даже отключил телефон на несколько дней.
Накануне стало известно, что Заворотнюк отменила все спектакли со своим участием. По словам агента актрисы, это связано с оформлением семьей документов для получения американского гражданства. Но поклонники в эту версию слабо верят.
Ранее Анастасию видели на светском мероприятии со шрамом на шее. Как писали "Дни.ру", медики считают, что их коллеги неспроста влезли актрисе за грудину. Это делается для того, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз – разновидности рака крови.
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