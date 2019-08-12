Сокрушительное поражение Анастасии Заворотнюк

Около семи лет назад Анастасия Заворотнюк взяла валютный кредит, чтобы приобрести землю в Подмосковье. Тогда она и представить не могла, что из-за падения рубля окажется буквально в долговой яме. На протяжении долгих месяцев популярная актриса судилась с банком, но в итоге выплатила долг.
Казалось, можно было выдохнуть, но не тут-то было. У артистки обнаружилась другая задолженность. На сей раз в суд пошли приставы Тропарево-Никулинского района. Они якобы не получили от Заворотнюк исполнительский сбор в размере более 1,6 миллиона рублей. Было озвучено требование ограничить артистке выезд за границу. Ближайшее заседание состоится в начале сентября.
Официальный представитель актрисы прокомментировал информацию. "Эта сумма накопилась за время судебных разбирательств. Анастасия пыталась добиться снижения суммы, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет", – цитирует StarHit одного из адвокатов артистки Виктора Пастрнака. Впрочем, ситуация, видимо, не настолько серьезная, раз пресс-секретарь Заворотнюк заверил журналистов, что никаких проблем звезда не испытывает.
Напомним, что весной стало известно о появлении первенца у Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Оказывается, Мила родилась еще осенью 2018 года, однако новоиспеченным родителям удалось сохранить это в тайне от ушлых репортеров. Ходят слухи, что девочку выносила суррогатная мать.
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