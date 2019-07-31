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Седокова откровенно о соблазнении Абрамовича

Анна Седокова и Роман Абрамович. Фото: Дни.ру
Знаменитая певица Анна Седокова порассуждала о том, как можно завоевать сердца самых завидных холостяков мира. Среди прочих под прицелом красавицы оказался миллиардер Роман Абрамович.
прочитано 1875 раз

По словам Анны Седоковой, последний брак сильно изменил бизнесмена. "Многому научился у любимой женщины. Этот опыт будет сложно перебить", – считает артистка.

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Анна Владимировна Седокова певица

Певица предположила, что соблазнить Абрамовича поможет только острый ум – пластические операции и наращивание волос не сработают. Седокова уверена, что миллиардеру нужна интересная женщина, с которой есть о чем поговорить. "Если же кто-то надеется заинтересовать его только благодаря сногсшибательной внешности, этого никогда не случится", – утверждает она.

Абрамович может позволить себе практически все – и это еще один важный фактор, отметила звезда. Ему необходима женщина, которая сразу не скажет да. Не исключено, что в процессе соблазнения миллиардера помогут препятствия, которые ему придется преодолеть. "Это может быть душевная травма избранницы, которую он поможет исцелить, или даже ее муж, от которого она хочет, но не может уйти", – цитирует Седокову Teleprogramma.pro.

"Известные холостяки привыкли, что им все дается просто. Они от этого устали", – добавила артистка.

Напомним, что Анна Седокова признанный эксперт в области соблазнения. Певица дважды была замужем, у нее трое детей от разных мужчин.

Автор: 31 июля 2019, 09:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Обхохочешься "эксперт" )))))))))))
Гость
Ответить
Кто такая Седакова? Это же шал... первой гильдии. Зачем она нужна Абрамовичу, это просто пустышка, да еще и страшненькая, но возомнила себя принцессой, ну не смешно ли, товарищи? Ко всем подбивает клинья, под любого ляжет, лишь бы были денежки.. ПРОТИВНО НА ТАКИХ ХИЩНИЦ СМОТРЕТЬ!!! Мужики, откройте пошире глаза, старонитесь их, жто продажные тв.....и!!!
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