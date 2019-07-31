Седокова откровенно о соблазнении Абрамовича

По словам Анны Седоковой, последний брак сильно изменил бизнесмена. "Многому научился у любимой женщины. Этот опыт будет сложно перебить", – считает артистка.
Певица предположила, что соблазнить Абрамовича поможет только острый ум – пластические операции и наращивание волос не сработают. Седокова уверена, что миллиардеру нужна интересная женщина, с которой есть о чем поговорить. "Если же кто-то надеется заинтересовать его только благодаря сногсшибательной внешности, этого никогда не случится", – утверждает она.
Абрамович может позволить себе практически все – и это еще один важный фактор, отметила звезда. Ему необходима женщина, которая сразу не скажет да. Не исключено, что в процессе соблазнения миллиардера помогут препятствия, которые ему придется преодолеть. "Это может быть душевная травма избранницы, которую он поможет исцелить, или даже ее муж, от которого она хочет, но не может уйти", – цитирует Седокову Teleprogramma.pro.
"Известные холостяки привыкли, что им все дается просто. Они от этого устали", – добавила артистка.
Напомним, что Анна Седокова признанный эксперт в области соблазнения. Певица дважды была замужем, у нее трое детей от разных мужчин.
Популярные темы форума
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
хоть бы войны не было!
Откуда вы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Алименты не заплатил, значит все???
Смертная казнь в России
Ризо и Оболенская?
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
раньше я хотела стать богатой!
Не покупайте арбзу, кабачки, чеснок - опасно
девушку убили на детской площадке
Блондинки или брюнетки? Какие?
Отношения
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
О "Мавроди"и нашего времени.
Я поняла как таджики и разные гастарбайтеры зарабатывают деньги в России.
Ложь
Телец мужчина, женщина лев, получатся отношения?
Ребёнок рождается гомосексуальным, если его родители во время беременности занимаются aнaльным сексом
Пляжное домогательство
Чем отличается?
Правда
Подарок
Ники
Нравица Жасминовна
Продали кредит коллекторам!
<цензура> в <цензура>!