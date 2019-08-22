Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 августа 2019 года

Раскрыта подноготная конфликта между Фадеевым и Наргиз
Страсти вокруг ухода певицы Наргиз от продюсера Максима Фадеева не утихают. Известный музыкант обнажил всю правду.
Певец Alex Simons признался, что хорошо ориентируется в этой сфере. Именно поэтому он с уверенностью может сказать, что в таких ситуациях правда всегда на стороне обоих.
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